"Аппетитная и соблазнительная": Анна Седокова похвасталась ножками в чулках

Анна Седокова похвасталась ногами в чулках / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, поразила сеть пикантным фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует сидя на стуле в черной майке, демонстрируя ноги в черных чулках.

"Мне кажется, я знаю лучший подарок и себе и любимому на 14 февраля и где его купить. И поверьте моему опыту - чулки это беспроигрышное орудие соблазнения. На мне чулочки от итальянского бренда # innamore, в них прекрасно все!", - написала артистка.

Поклонники расхвалили фото, оставив певице десятки комплиментов.

"Ты невероятно красива и восхитительна! Твоей красотой наслаждаться можно вечно!", "Супер ножки", "Насчет оружия вы правы однозначно, в вашем случае оно ядерное", "Вы настоящее воплощение пин-ап девушки. Такая же аппетитная и соблазнительная, просто чудо!", - писали юзеры.

Анна Седокова похвасталась аппетитными формами / https://www.instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова разозлила сеть откровенным видео.