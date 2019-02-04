"Голожопая мамаша": Анна Седокова разозлила сеть откровенным видео

Анна Седокова показала пикантное видео / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, возмутила сеть вульгарным видео.

На своей странице в Instagram артистка поделилась роликом, на котором она позирует в черном боди с низом в форме стрингов, прозрачных лосинах и черных босоножках на каблуке.

"Спокойной ночи. Пусть сны будут ласковы. P.S. Смотрите, у нее башня от фотошопе покосилась", - подписала фото певица.

Подписчики считают, что видео получилось чересчур вульгарным и пристыдили артистку.

"Голожопая мамаша, феерично, будет что завтра детям показать…", "Спереди красиво и прилично, сзади - перебор", "Ты же мать... Посмотри как люди смотрят снизу... Ты как стриптизерша, это не поведение "звезды" певицы берут голосом, а у тебя что песни ни о чем, и сама такая же стала, противно", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова показала аппетитную фигуру в бикини.