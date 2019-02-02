"Окорока о-го-го": Анна Седокова показала аппетитную фигуру в бикини

Анна Седокова показала фото в бикини / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, вызвала жаркую реакцию фанатов в соцсети своим последним фото.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок у бассейна, на котором она позирует в красном бикини, во всей красе демоснтрируя свою фигуру.

"Было хорошо, будет еще лучше", - подписала фото артистка.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили аппетитные формы певицы, другие же раскритиковали артистку за лишний вес.

"Ого, вот это Кардашьян", "Сочная бомбита", "Седоковой надо было стать порноактрисой, что ли, чем певицей", "Окорока о-го-го", "Отличная жопа просто", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова не надела на концерт нижнее белье.