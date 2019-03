"Большая победа": Лазарев заявил об успехе песни Scream для Евровидения

Лазарев утверждает, что его песня популярна задолго до Евровидения / peopletalk.ru

Известный российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, заявил о резонансе в связи с презентацией его конкурсной песни Scream ("Крик").

"Более 1 миллиона просмотров за ночь. Клип в трендах на YouTube и получает положительные отзывы. Спасибо. Огромное количество комментариев! Очень много пишут одно словосочетание "Мурашки по коже", это большая победа, значит мы достучались до сердец. Хотя некоторые пишут, что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю и согласился ехать второй раз, поскольку была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, чем в 2016 году. Что мы успешно и сделали", - написал Лазарев в Instagram.

Исполнитель предложил поклонникам поддерживать его песню в Сети, а также в мае на сцене Евровидения.

Следует отметить, что композиция Лазарева You are the only one для Евровидения-2016, которая заняла второе место и уступила Джамале с песней 1944, за три года набрала почти 26 млн просмотров.

Как ранее сообщалось, в Украине будет вестись прямая трансляция песенного конкурса Евровидение-2019 из Израиля, несмотря на то, что страна отказалась отправлять на музыкальные состязания своего представителя. Выступление российского исполнителя Сергея Лазарева вырезано не будет.