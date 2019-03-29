Как на концерте: солиста Prodigy Флинта провели в последний путь

29 марта 2019, 22:50

На похоронах фанаты пели и танцевали.

  • Маюми Кай, бывшая жена Кита Флинта Фото: The Daily Mail
  • Похороны Кита Флинта Фото: The Daily Mail
  • Похороны Кита Флинта Фото: The Daily Mail
  • Похороны Кита Флинта Фото: The Daily Mail
  • Похороны Кита Флинта Фото: The Daily Mail
  • Похороны Кита Флинта Фото: The Daily Mail
  • Похороны Кита Флинта Фото: The Daily Mail
  • Похороны Кита Флинта Фото: The Daily Mail

В британском городке Брэйнтри в графстве Эссекс собрались сотни фанатов группы Prodigy, чтобы провести в последний путь солиста Кита Флинта.

Как сообщает The Daily Mail, из-за огромного количества людей полиция вынуждена была перейти на усиленный контроль правопорядка.

Местным стражам порядка пришлось возвести барьеры, чтобы сдержать всех желающих попрощаться с музыкантом.

На прощальную церемонию прибыла бывшая жена Кита Флинта Маюми Кай, которая была безутешна в своем горе. Как известно, ранее СМИ распространяли информацию, что Флинт покончил жизнь самоубийством после развода с Кай.

Когда гроб с телом музыканта вносили в церковь Святой Марии на улице звучала знаменитая Out оf space. Однако церемония в храме была закрытой, лишь для родственников и близких Флинта. Для всех собравшихся велась трансляция через громкоговорители.

Напомним, солист популярной группы The Prodigy Кит Флинт умер по причине механической асфиксии, которая возникает при повешении.

СМИ писали, что Флинт покончил жизнь самоубийством из-за расставания с женой диджеем и моделью из Японии Маюми Каи.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

Также Главред собрал лучшие клипы The Prodigy.

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похороны The Prodigy Кит Флинт
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