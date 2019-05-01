"Странная тяга к эксгибиционизму": полуголую Анну Седокову раскритиковали в сети

Анна Седокова частично оголилась для фото / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова вызвала жаркие обсуждения под пикантным фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала черно-белый снимок, сделанный фотографом Александром Мультиковым. В кадре певица предстала в нюдовом боди и массивных украшениях из жемчуга на шее и на руках.

"Настроение запостить фото @multikov, но не то, которое очень хотелось. На том я абсолютно обнажена, а за окном дождь. Так что, повременим. Отложим до теплых стран... Ну, а если серьезно, то через 24 минуты случится невероятное счастье в моей жизни и от этого так тепло.P.S. У меня безусловный дар миксовать секс и детей в одном посте. Ну, а как же по – другому #яжемать", - подписала снимок артистка.

Подписчики по-разному отреагировали на такое сексуальное фото: одни раскритиковали тягу певицы часто оголяться, другие же призвали Седокову не слушать хейтеров.

"Очень противная персона", "У женщин какая-то странная тяга к эксгибиционизму. Я понимаю, красота, все считают, что женское тело это красиво, но я не вижу мужиков в идеальной рельефной форме, которые пишут: хотелось бы запостить фото, где я абсолютно обнажен", "Секс и дети… Ммм.. Вроде связь есть, или нет?", "Вы очень сексуальная и красивая, и не обращайте внимание на хамов, которые вам пишут", "Фото очень нежное и сексуальное", - писали подписчики.

Анна Седокова показала полуобнаженное фото / instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова удивила сеть новым цветом волос.