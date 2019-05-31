София Ротару поразила сеть цветущим видом: ни следа болезни

София Ротару с внучкой Соней / instagram.com/sofiarotaru.official

Легендарная певица София Ротару на днях побывала в Лондоне, где праздновала день рождения ее внучка Соня Евдокименко. Девушка отметила 18-летие в кругу семьи: ее поздравили ее родители Светлана и Руслан Евдокименко, ее старший брат Анатолий и друг.

На своей странице в Instagram Соня показала фото со звездной бабушкой, которая светилась от счастья. 71-летняя София Михайловна для торжества выбрала платье кремового цвета и темный тренч. Из аксессуаров на певице лишь солнцезащитные очки.

София Ротару с внучкой Соней / instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, в августе 2018 года Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала. По словам медиков, у артистки случился скачок давления.

Позднее сама Ротару позже сообщила, что с ней все в порядке.

Ранее СМИ писали, что у Софии Ротару опять обнаружили туберкулез, такой диагноз певице ставили в 27 лет. Также появилась информация, что из-за болезни артистке приходится проходить химиотерапию.