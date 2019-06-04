Пуля-дура: Лобода потрясла новым клипом с матом и обнаженкой

Лобода: Пуля-дура смотреть клип / Screenshot

В новом клипе Лободы Пуля-дура певица не только примерила горячие наряды, но и постаралась, чтобы текст был довольно откровенным.

Светлана Лобода предстает перед поклонниками одновременно и в полуковбойском прикиде и темных очках, и как полуголая танцовщица в кабаке, и даже в откровенном боди с волосами безумного цвета.

Сюжет клипа вращается вокруг горячего латиноса, к которому, собственно и обращается Лобода в песне - именно его певица и пытается соблазнить всеми путями, причем успешно.

Однако, после откровенной сцены, бедняге все равно не везет - в финале Лобода с подругами приносит его в жертву.

"По 10-балльной шкале, насколько горячий клип нам удалось снять?", - спрашивает Лобода в комментариях, и поклонники уверенно склоняются к максимуму. Много кто отметил, что "Пуля-дура" даже круче прошлогодней "СУПЕРЗВЕЗДЫ".

Лобода Пуля-дура смотреть онлайн клип:

Текст песни

[Куплет1]:

Без тебя такая пустота,

Может быть и сама виновата.

Для кого эта красота?

Стало всё невыносимо.

Я прошу тебя - перестань.

Ты стреляешь из автомата.

Попросила тебя - оставь,

А так влюбилась, сука, сильно.

[Припев]:

У-у-у! Попала в сердце мне пуля-дура,

А я, тобой - и ранена, и пьяна.

У-у-у! А я танцую назло всем бурям;

Была тобой рaздета догoла

О-о!

[Куплет 2]:

В моё тело бьёт адреналин,

Этот выстрел уже навылет.

Мне плевать, что мы не одни -

Пусть снимают на мобильный.

Я прошу тебя - не спеши.

Давай сделаем это стильно.

Попросила - дай мне жить,

А так влюбилась, сука, сильно!

[Припев]:

[Куплет 3]:

Я знаю, что уже на прицеле.

Эти взгляды мне об этом напомнят.

Твои руки на израненном теле

Обнуляют мой моральный облик.

[Скит]:

Шёпотом-ропотом, ядом по венам стекает разбитая сальса,

Я закричу: "Собирайся, уйди!" но ты знаешь, что надо остаться.

Что со мной будет потом? Что со мною будет дальше?

Как без тебя я прожить смогла все эти ночи раньше?

Bang! Bang! Bang! На пораженье!

Bang! Bang! Bang! И я, мишень твоя!

Bang! Bang! Bang! Без промедления

Bang! Bang! Bang! Скорей убей меня, давай!

Bang! Bang! Bang! На пораженье!

Bang! Bang! Bang! И я, мишень твоя!

Bang! Bang! Bang! Без промедления

Bang! Bang! Bang! Скорей убей меня, давай!

[Припев]:

У-у-у! Попала в сердце мне пуля-дура,

А я, тобой - и ранена, и пьяна.

У-у-у! А я танцую назло всем бурям;

Была тобой рaздета догoла

О-о! Догoла.

[Куплет 4]:

Чтоб это не стоило - да, мне это нужно!

Ты хочешь всё на стоп, и я здесь без оружия.

Только не стой, стреляй в меня. Ну же!

Всего за час клип уже набрал более 50 тысяч просмотров на YouTube, и сотни комментариев.

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