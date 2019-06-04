Пуля-дура: Лобода потрясла новым клипом с матом и обнаженкой

Светлана Лобода представила новый клип Пуля-дура, который она не постеснялась сдобрить крепким словечком.
В новом клипе Лободы Пуля-дура певица не только примерила горячие наряды, но и постаралась, чтобы текст был довольно откровенным.
Светлана Лобода предстает перед поклонниками одновременно и в полуковбойском прикиде и темных очках, и как полуголая танцовщица в кабаке, и даже в откровенном боди с волосами безумного цвета.
Сюжет клипа вращается вокруг горячего латиноса, к которому, собственно и обращается Лобода в песне - именно его певица и пытается соблазнить всеми путями, причем успешно.
Однако, после откровенной сцены, бедняге все равно не везет - в финале Лобода с подругами приносит его в жертву.
"По 10-балльной шкале, насколько горячий клип нам удалось снять?", - спрашивает Лобода в комментариях, и поклонники уверенно склоняются к максимуму. Много кто отметил, что "Пуля-дура" даже круче прошлогодней "СУПЕРЗВЕЗДЫ".
Лобода Пуля-дура смотреть онлайн клип:
Текст песни
[Куплет1]:
Без тебя такая пустота,
Может быть и сама виновата.
Для кого эта красота?
Стало всё невыносимо.
Я прошу тебя - перестань.
Ты стреляешь из автомата.
Попросила тебя - оставь,
А так влюбилась, сука, сильно.
[Припев]:
У-у-у! Попала в сердце мне пуля-дура,
А я, тобой - и ранена, и пьяна.
У-у-у! А я танцую назло всем бурям;
Была тобой рaздета догoла
О-о!
[Куплет 2]:
В моё тело бьёт адреналин,
Этот выстрел уже навылет.
Мне плевать, что мы не одни -
Пусть снимают на мобильный.
Я прошу тебя - не спеши.
Давай сделаем это стильно.
Попросила - дай мне жить,
А так влюбилась, сука, сильно!
[Припев]:
[Куплет 3]:
Я знаю, что уже на прицеле.
Эти взгляды мне об этом напомнят.
Твои руки на израненном теле
Обнуляют мой моральный облик.
[Скит]:
Шёпотом-ропотом, ядом по венам стекает разбитая сальса,
Я закричу: "Собирайся, уйди!" но ты знаешь, что надо остаться.
Что со мной будет потом? Что со мною будет дальше?
Как без тебя я прожить смогла все эти ночи раньше?
Bang! Bang! Bang! На пораженье!
Bang! Bang! Bang! И я, мишень твоя!
Bang! Bang! Bang! Без промедления
Bang! Bang! Bang! Скорей убей меня, давай!
Bang! Bang! Bang! На пораженье!
Bang! Bang! Bang! И я, мишень твоя!
Bang! Bang! Bang! Без промедления
Bang! Bang! Bang! Скорей убей меня, давай!
[Припев]:
У-у-у! Попала в сердце мне пуля-дура,
А я, тобой - и ранена, и пьяна.
У-у-у! А я танцую назло всем бурям;
Была тобой рaздета догoла
О-о! Догoла.
[Куплет 4]:
Чтоб это не стоило - да, мне это нужно!
Ты хочешь всё на стоп, и я здесь без оружия.
Только не стой, стреляй в меня. Ну же!
Всего за час клип уже набрал более 50 тысяч просмотров на YouTube, и сотни комментариев.
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