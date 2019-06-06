Вот это формы: Кайли Дженнер похвасталась аппетитной фигурой в боди

Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами / instagram.com/kyliejenner

Американская модель и молодая мама Кайли Дженнер, младшая сестра теледивы Ким Кардашьян, "взорвала" сеть смелым фото в боди.

На своей странице в Instagram самая молодая миллиардерша показала фото, которое меньше чем за сутки собрало более 3 миллионов лайков.

На снимке Кайли позирует без макияжа с собранными в пучок волосами, в белом боди, которое плотно облегает ее завидно аппетитную фигуру: пышные бедра и грудь.

Поклонники в комментариях отметили, что Кайли может позавидовать Ким, ведь 21-летняя девушка не только зарабатывает больше, чем ее сестра, но и более популярна в Instagram.

Кайли Дженнер показала фигуру в белом боди / instagram.com/kyliejenner

Ранее Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами в мини-платье.