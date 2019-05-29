В мини-платье с глубоким декольте: Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами

Американская модель и молодая мама Кайли Дженнер, младшая сестра теледивы Ким Кардашьян, похвасталась аппетитными формами в мини-платье.

На своей странице в Instagram Кайли показала снимки, которые вызвали немалый ажиотаж среди ее поклонников: фото получили более, чем 2 миллиона лайков и десятки тысяч восхищенных комментариев.

Дженнер для выхода в свет выбрала ярко-оранжевое платье с оголенной спиной, глубоким декольте, которое подчеркивает ее сочную грудь, и длиной мини, которая едва прикрывает интимное место самой молодой миллиардерши.

Ранее Кайли Дженнер снялась в фотосессии украинского фотографа.