Kiss впервые выступили в Киеве: яркие фото с прощального концерта легендарных рокеров

Kiss выступили в рамках прощального тура в Киеве / Главред

16 июня на НСК Олимпийский в первый и последний раз выступила легендарная американская группа Kiss в рамках прощального турне End Of The Road.

За несколько часов до начала концерта фанаты группы выстроились в длинные очереди, дожидаясь возможности первыми попасть в чашу стадиона и занять лучшие места, чтобы вживую увидеть знаменитую четверку.

Это лишь малая часть фанатов Kiss, которые дожидались концерта / Главред

На территории Олимпийского всем желающим за небольшую плату разукрашивали лица в стиле группы: Звездное дитя, Демон, Инопланетянин и Кот.

За небольшую плату фанатам разрисовывали лица в стиле Kiss / Главред

Многие приходили на концерт Kiss с детьми / Главред

​Начало концерта анонсировали на 19.00, однако, зрителей вовсе не смутил тот факт, что группа задержалась на 2 часа, и вышла на сцену лишь около 9 часов вечера.

Фанаты ожидали Kiss, сидя в чаше стадиона / Главред

Вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли, басист Джин Симмонс, основной гитарист Томми Тайер и ударник Эрик Сингер подготовили действительно грандиозное шоу: они привезли с собой 20 фур, в которых содержалось 400 тонн света, звука и пиротехники. Команда Kiss выстроила грандиозную сцену с выдвигающимися платформами, пылающим огнем и громадными конструкциями.

Занавес на сцене пал, вспыхнули фейерверки, поднялись столпы огней - и знаменитая четверка ворвалась на сцену с традиционным приветствием: "You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world - Kiss!" ("Вы хотели лучшее, вы получили лучшее. Самая горячая группа в мире - Kiss!"), и песней, которая открывает каждое шоу коллектива - Detroit Rock City.

В ходе концерта Kiss исполнили знаменитые песни Love Gun, I Love It Loud, God of Thunder, God Gave Rock-N-Roll to You, Forever, Hard Luck Woman.

Не забыл коллектив спеть Lick It Up, а Пол Стэнли упомянул о ровесниках песни, которые родились в 1983 году - тогда впервые группа появилась без грима.

Kiss впервые выступили в Украине / Главред

Kiss "порвали" НСК Олимпийский / Главред

Не обошлось и без огромного языка Джина Симмонса, который прямо изо рта извергал огонь, а во время своего соло пускал бутафорскую кровь на одежду и гитару, демонстрируя окровавленный язык. К слову, костюм Демона весит 25 килограмм, добавьте к этому еще и гитару весом около 4 кг - неплохо он держится, как для 69-летнего дедушки?

Джон Симмонс очень реалистично вжился в роль Демона / Главред

Джон Симмон устроил перформанс на сцене / Главред

Каждый из участников группы поразил фанатов своими умениями: Кот отыграл длинный потрясающий сет, а Инопланетянин пустил из гитары салют.

Kiss / Главред

Песню I Was Made for Lovin' You Пол Стэнли исполнял уже на специальной площадке, на которую он переместился, пролетев над зрителями первой фан-зоны.

Пол Стэнли / Главред

Kiss / Главред

На бис группа вернулась с лирической песней Beth – Кот исполнил ее на блестящем пианино, а зал "загорелся" тысячами огоньков.

Затем Kiss сыграли две завершающие песни - Crazy Crazy Nights и Rock and Roll All Nite. Словами "I wanna rock and roll all night and party every day" по традиции закрыли свое шоу, пустив в фан-зону огромные белые и черные шары, и устроив салют из конфетти и серпантина.

Kiss попрощались с фанатами грандиозным салютом из конфетти / Главред

Kiss попрощались с фанатами в Киеве / Главред

Фанатам на память остались записанные фото, видео, десятки выкинутых участниками группы медиаторов и барабанных палочек.

Фанаты сорвали связки, громко подпевая хиты Kiss / Главред