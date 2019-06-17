Kiss впервые выступили в Киеве: яркие фото с прощального концерта легендарных рокеров

Группа устроила двухчасовой разнос на главном стадионе города.
16 июня на НСК Олимпийский в первый и последний раз выступила легендарная американская группа Kiss в рамках прощального турне End Of The Road.
За несколько часов до начала концерта фанаты группы выстроились в длинные очереди, дожидаясь возможности первыми попасть в чашу стадиона и занять лучшие места, чтобы вживую увидеть знаменитую четверку.
На территории Олимпийского всем желающим за небольшую плату разукрашивали лица в стиле группы: Звездное дитя, Демон, Инопланетянин и Кот.
Начало концерта анонсировали на 19.00, однако, зрителей вовсе не смутил тот факт, что группа задержалась на 2 часа, и вышла на сцену лишь около 9 часов вечера.
Вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли, басист Джин Симмонс, основной гитарист Томми Тайер и ударник Эрик Сингер подготовили действительно грандиозное шоу: они привезли с собой 20 фур, в которых содержалось 400 тонн света, звука и пиротехники. Команда Kiss выстроила грандиозную сцену с выдвигающимися платформами, пылающим огнем и громадными конструкциями.
Занавес на сцене пал, вспыхнули фейерверки, поднялись столпы огней - и знаменитая четверка ворвалась на сцену с традиционным приветствием: "You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world - Kiss!" ("Вы хотели лучшее, вы получили лучшее. Самая горячая группа в мире - Kiss!"), и песней, которая открывает каждое шоу коллектива - Detroit Rock City.
В ходе концерта Kiss исполнили знаменитые песни Love Gun, I Love It Loud, God of Thunder, God Gave Rock-N-Roll to You, Forever, Hard Luck Woman.
Не забыл коллектив спеть Lick It Up, а Пол Стэнли упомянул о ровесниках песни, которые родились в 1983 году - тогда впервые группа появилась без грима.
Не обошлось и без огромного языка Джина Симмонса, который прямо изо рта извергал огонь, а во время своего соло пускал бутафорскую кровь на одежду и гитару, демонстрируя окровавленный язык. К слову, костюм Демона весит 25 килограмм, добавьте к этому еще и гитару весом около 4 кг - неплохо он держится, как для 69-летнего дедушки?
Каждый из участников группы поразил фанатов своими умениями: Кот отыграл длинный потрясающий сет, а Инопланетянин пустил из гитары салют.
Песню I Was Made for Lovin' You Пол Стэнли исполнял уже на специальной площадке, на которую он переместился, пролетев над зрителями первой фан-зоны.
На бис группа вернулась с лирической песней Beth – Кот исполнил ее на блестящем пианино, а зал "загорелся" тысячами огоньков.
Затем Kiss сыграли две завершающие песни - Crazy Crazy Nights и Rock and Roll All Nite. Словами "I wanna rock and roll all night and party every day" по традиции закрыли свое шоу, пустив в фан-зону огромные белые и черные шары, и устроив салют из конфетти и серпантина.
Фанатам на память остались записанные фото, видео, десятки выкинутых участниками группы медиаторов и барабанных палочек.