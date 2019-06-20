Горячая телеведущая в бикини показала, чего ей хочется

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty/

Спортивная Алита Луценко сделала очень горячее Stories, в котором указала, чего ей хочется каждый день.

Телеведущая и тренер шоу Зважені та щасливі, которая недавно взяла паузу, и занялась другой стороной карьеры тренера, поделилась с поклонниками откровенным фото, в подписи к которому рассказала о своих желаниях.

Анита опубликовала фото в бассейне в белоснежном бикини с высокой посадкой, которое подчеркнуло ее соблазнительные бедра и плоский животик. Поклонники по достоинству смогли оценить ее фигуру и вполне разделить нехитрые мечты.

"Желание последних дней", - подписала она фото, очень тонко намекая на отпуск у моря.

Анита Луценко в бикини / instagram.com/anitasporty/

Ранее Дженнифер Энистон случайно оголила грудь на публике во время отдыха, и стала звездой дня.