Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи

Анна Седокова выложила вульгарное фото / Instagram

Бывшая ВИАГра Анна Седокова решила не изменять имиджу, и публикует пошлые фото даже по возвращении домой.

Новый снимок она сделала утром 21 июня, и распространила в своем Stories, но этот раз уже явно на грани приличий.

Седокова пожелала поклонникам доброго утра оригинальным способом - она сделала сэлфи в ночной рубашке то ли в ванной, то ли в спальне, только при этом задрала один край так, чтобы продемонстрировать, что под ночнушкой совсем нет белья.

"Дома тоже хорошо. Доброе утро", - подписала она фото.

Вероятно, девушка делала сэлфи в зеркале, ибо сложно так подобрать ракурс, чтобы не показать "чего лишнего", и не быть забаненной в соцсети.

Анна Седокова без трусов/ Скриншот

До этого она уже успела дать концерт в парке Горького в Москве, так что не исключено, что утреннее фото - вечернее сэлфи после выступления, сделанное на эмоциях.

Комментарии к Stories не видно, но поклонники уже не раз критиковали Седокову за подобные переборы - от соблазнительных фото до вульгарных всего один неверный шаг.

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