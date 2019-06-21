Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи

21 июня 2019, 09:34

Анна Седокова вернулась домой, но решила не прекращать публикацию вульгарных фото в соцсетях.

Анна Седокова
Анна Седокова выложила вульгарное фото / Instagram

Бывшая ВИАГра Анна Седокова решила не изменять имиджу, и публикует пошлые фото даже по возвращении домой.

Новый снимок она сделала утром 21 июня, и распространила в своем Stories, но этот раз уже явно на грани приличий.

Седокова пожелала поклонникам доброго утра оригинальным способом - она сделала сэлфи в ночной рубашке то ли в ванной, то ли в спальне, только при этом задрала один край так, чтобы продемонстрировать, что под ночнушкой совсем нет белья.

"Дома тоже хорошо. Доброе утро", - подписала она фото.

Вероятно, девушка делала сэлфи в зеркале, ибо сложно так подобрать ракурс, чтобы не показать "чего лишнего", и не быть забаненной в соцсети.

Анна Седокова
Анна Седокова без трусов/ Скриншот

До этого она уже успела дать концерт в парке Горького в Москве, так что не исключено, что утреннее фото - вечернее сэлфи после выступления, сделанное на эмоциях.

Комментарии к Stories не видно, но поклонники уже не раз критиковали Седокову за подобные переборы - от соблазнительных фото до вульгарных всего один неверный шаг.

Ранее горячая телеведущая в бикини показала, чего ей хочется

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Анна Седокова новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:45
Почему ошибки Зеленского неизбежны
09:40
Европейские игры: расписание соревнований, цена билетов, где смотреть Видео
09:39
Курс валют на 21 июня: доллар и евро подорожали
09:34
Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи
09:00
Главные новости 21 июня: основная версия гибели Тымчука и шокирующие детали убийства Даши Лукьяненко Видео
08:50
Насиловал 2-летнего ребенка и распространял детское порно: в Запорожье задержали педофила
08:27
Испортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш Филарета мнение
08:20
"Серьезные дожди, град и чрезвычайная пожарная опасность": ряду областей Украины светит экстремальная погода Видео
08:06
Кубок Америки. Уругвай сенсационно оступился на Японии Видео
07:55
"Занимаюсь Порошенко": Портнов отреагировал на увольнение из университета Шевченко Видео
07:36
"Когда помогал Дашку искать – улыбался": появились шокирующие подробности убийства 11-летней девочки Видео
07:24
Гибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версию Видео
07:16
Чем Тимошенко удивит на выборах в Раду и станет ли союзником Зеленского
07:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
06:56
Как Вакарчук умножает Порошенко на ноль мнение
06:01
Прикольные поздравления с Днем госслужащего 2019 на украинском и русском языках Фото
05:31
Смертоносный астероид спровоцирует на Земле кислотные дожди
04:58
Зеленский vs Путин: астролог рассказал, кто кому будет поддаваться
04:16
Диетолог назвала главное правило похудения для женщин Видео
03:47
Доктор Комаровский объяснил, можно ли детям есть немытые ягоды
02:08
Настя Каменских в коже выставила грудь напоказ
02:02
Снова пластическая операция: Ани Лорак напугала внешностью
01:37
Ученые выявили артериальное давление, наиболее опасное для жизни
01:13
В Чернобыле – туристический бум: как сейчас выглядит зона отчуждения Видео
00:35
Летнее солнцестояние 2019: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака
00:03
"Это было незаконно": эксперт пояснил важность отмены Зеленским школьной формы
20 июня, четверг
23:38
После протестов студентов Портнова уволили из КНУ им Шевченко
23:16
Резиновые пули и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала разгон демонстрантов Фото Видео
22:57
Покупка ZIKа Медведчуком: в АП попытались помочь уволившимся журналистам
22:36
"Хищения в особо крупных размерах": в СБУ назвали причину обысков в Минздраве
22:11
"Мешали бизнесу": у Зеленского признались, зачем он отменил более 160 указов своих предшественников
21:59
В Грузии активисты из-за депутата Госдумы штурмом взяли парламент Фото Видео
21:54
Зеленский пообещал бизнесу налоговую амнистию
21:03
"Будем здесь ночевать": студенты КНУ им Шевченко протестуют против назначения Портнова Фото Видео
20:25
Сериал Чернобыль 5 серия с украинским переводом: смотреть онлайн финал истории Видео
20:18
"Ничего личного – только бизнес": эксперт пояснил позицию ЕС в отношении Украины
19:50
Мать подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко публично отказалась от сына Видео
19:46
Игрок Александрии Полярус перешел в российский клуб
19:44
Отмене и обжалованию не подлежит: КСУ обнародовал официальное решение по роспуску Рады
19:33
Как и когда пройдет гей-парад в Киеве 2019 и причем тут Зеленский Видео
19:11
Адвокат Алибасова пояснил аннуляцию нового завещания продюсера
18:44
Нет людей и машин: блогер показал шокирующие кадры из центра Донецка Фото Видео
18:28
Отмена формы и семейное образование: как родителям подготовиться к нововведениям в школах Видео
18:09
Лолита обстебала Лазарева за брутальное фото в сети
17:55
У Вакарчука спрогнозировали сотрудничество с Зеленским в Раде
17:33
Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Вадима Комарова Видео
17:33
Главные новости 20 июня: новые детали гибели Тымчука, решение КСУ по указу о роспуске Рады и итоги "собора" Филарета Видео
17:26
Путин заговорил об освобождении украинских моряков Видео
17:15
Оппозиционный блок подал документы на регистрацию в ЦИК
16:53
Нашли подозреваемого в авиакатастрофе аргентинского футболиста
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять