"Урожай сумок и кроссовок круглый год": Каминская в Louis Vuitton устроила субботник

5 июля 2019, 17:59

Разведенная Слава Каминская собиралась написать пафосный пост про хейтеров, с которыми разговор прост, но вместо этого еще более пафосно насмешила пользователей соцсетей.

Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Разведенная Слава Каминская решила намекнуть, как она "закапывает" хейтеров, опубликовав снимок с лопатой в киевском парке, но что-то пошло не так, и все больше внимания обратили совсем не на то.

Она решила вспомнить извечную тему хейтеров: "Хейтеры? Нет ))) не слышала".

Намекая, что копает она совсем не ямку для деревьев. Но подписчики больше внимания обратили на ее наряд.

Поклонникам Каминской понравился подход девушки - сажать деревья в скромном спортивном костюме LV, который на сайте стоит пару тысяч.

Слава Каминская
Слава Каминская Louisse Vuittone / Instagram

Слава Каминская решила устроить субботник в парке Партизанской Славы на Харьковском в Киеве, но сама засветилась на мероприятии в спортивках от Louis Vuitton, которые отличаються от брюк последнего сезона только цветом - у Славы они серые, а там темные.

Брюки LV
Брюки LV / скриншот

В Российском магазине такие штаны стоят 150 тысяч рублей - около 60 тысяч гривен. Поскольку, у девушки штаны из последней коллекции, то цена, вероятно ниже в свое время, но все же это не наряд для вскапывания парка.

Одним из первых фото Славы прокомментировал Никита Добрынин - "Слава посадила дерево с плодами LV". Урожай сумок и кроссовок круглый год", - написал он в комментариях.

Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот

"Мы вас поняли!", - написала Даша Астафьева.

Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот

"Копать в LV это конечно нечто", "Знали бы Луи что ты творишь", "На работу как на праздник! Так чо LV в тему!" - пишут другие поклонники.

Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот

Кто-то даже подумал и о хейтерах: "Кого закопали?", "И не видела!)))".

Напомним, о разводе Славы Каминскай с мужем Эдгаром стало известно ровно месяц назад. Была обнаружена запись о назначенном к рассмотрению делу.

Запись о рассмотрении дела 1 июля не появилась в реестре дел, но вскоре появилось официальное подтверждение о разводе.

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Слава Каминская
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