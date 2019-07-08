Большая маленькая ложь 2 сезон 6 серия: новый трейлер онлайн

Большая маленькая ложь 2 сезон 6 серия онлайн / скриншот

Новая 6 серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь Плохая мать выходит в воскресенье 14 июля на телеканале НВО.

В новой 6 серии сериала проходит суд за опекунство над детьми Селесты и Перри, и сразу слышен голос за кадром, который утверждает, что полиция только и ждет, пока кто-то из пятерки признается в убийстве Перри.

Сцены из суда показывают, как Селеста говорит Мэри Луизе, что они не большая и дружная семья. А на другом кадре мы видим, как она приживается ночью к детям, боясь их потерять.

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Но решение суда вряд ли утешительное - ведь тут показывают как Селеста рыдает, а подруги пытаются ее успокоить.

Джейн разговаривает с Мэри Луизой через дверь, и не желает пускать ее к Зигги.

В последнем кадре нам показывают осунувшуюся Бонни. Она сидит в темной комнате и говорит: "Я хочу признаться".

Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия смотреть онлайн трейлер:

Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.