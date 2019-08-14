Корона 3 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и первый трейлер

Телесервис Netflix не только опубликовал первый официальный трейлер 3 сезона сериала Корона, но и раскрыл дату выхода всех серий проекта.
Новый 3 сезон Корона выходит на экраны 17 ноября на Netflix. В новом сезоне не появится Клэр Фой, но ее место с достоинством занимает оскароносная Оливия Колман.
Сериал "Корона" выходит с 2016 года и рассказывает о королевской семье с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.
Всего запланировано 6 сезонов сериала, так что до финала еще далеко. В 3 сезоне будет 10 серий по 60 минут.
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Корона 3 сезон сюжет
3 сезона сериала Корона сосредоточен на жизни принцессы Маргарет, а также об ее отношениях с Родди Левелином - младше ее на 17 лет парне непонятной ориентации, который мечтал стать рок-музыкантом.
Корона 3 сезон актеры
Эрин Доэрти (Позвоните акушерке) сыграет принцессу Анны,
Марион Бейли — королеву мать,
Джош О`Коннор (Дарреллы) – принца Чарльза.
Американская актриса Джиллиан Андерсон сыграет в сериале Корона 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
Тобайас Мензис - редкий выживший Игры престолов на кастинге обошел Хью Лори и Пола Беттани, и сыграет супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа.
Корона 3 сезон смотреть онлайн трейлер:
Также в третьем сезоне сыграют Эмма Коррин (принцесса Диана), Эмеральд Феннелл, Джон Уоткинс и другие.