Корона 3 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и первый трейлер

Корона 3 сезон: дата выхода / скриншот

Новый 3 сезон Корона выходит на экраны 17 ноября на Netflix. В новом сезоне не появится Клэр Фой, но ее место с достоинством занимает оскароносная Оливия Колман.

Сериал "Корона" выходит с 2016 года и рассказывает о королевской семье с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.

Всего запланировано 6 сезонов сериала, так что до финала еще далеко. В 3 сезоне будет 10 серий по 60 минут.

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Корона 3 сезон сюжет

3 сезона сериала Корона сосредоточен на жизни принцессы Маргарет, а также об ее отношениях с Родди Левелином - младше ее на 17 лет парне непонятной ориентации, который мечтал стать рок-музыкантом.

Корона 3 сезон актеры

Эрин Доэрти (Позвоните акушерке) сыграет принцессу Анны,

Марион Бейли — королеву мать,

Джош О`Коннор (Дарреллы) – принца Чарльза.

Американская актриса Джиллиан Андерсон сыграет в сериале Корона 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Тобайас Мензис - редкий выживший Игры престолов на кастинге обошел Хью Лори и Пола Беттани, и сыграет супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа.

Корона 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Также в третьем сезоне сыграют Эмма Коррин (принцесса Диана), Эмеральд Феннелл, Джон Уоткинс и другие.