"Попросила спрятать": о Заворотнюк вспомнила звезда Моей прекрасной няни

16 сентября 2019, 14:26

Актриса Нонна Гришаева поведала, что Анастасия Заворотнюк с запуганным видом просила у нее убежища.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк лечит онкологию/ Instagram

Российская звезда Нонна Гришаева написала в сети очень трогательный и личный пост про Анастасию Заворотнюк, которая по слухам лечится от рака 4 стадии в больнице Москвы.

Нонна Гришаева раскрыла свой сон про Настю Заворотнюк в своем Instagram.

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"Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...", - написала она.

Хотела ли Гришаева намекнуть, что журналисты достали Заворотнюк, или что на самом деле с ней все не так плохо - сложно понять. Актриса - одна из тех, кто в полной мере не дает комментариев о состоянии Заворотнюк.

Например, продюсеры Анастасии Заворотнюк утверждают, то с актрисой все хорошо.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября с отеком головного мозга, якобы из-за онкологии 4 стадии, как у Жанны Фриске.

Врачи созвали консилиум, и собирались отправить Анастасию Заворотнюк на операцию, но потом отложили ее.

Заворотнюк ввели в искусственную кому, а потом прекратили интенсивную терапию.

После этого к ней спешно приехали родственники.

В воскресенье 15 сентября у Заворотнюк обнаружили второе смертельное заболевание и перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

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Анастасия Заворотнюк Нонна Гришаева Моя прекрасная няня новости шоу бизнеса
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