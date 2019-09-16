"Попросила спрятать": о Заворотнюк вспомнила звезда Моей прекрасной няни

Актриса Нонна Гришаева поведала, что Анастасия Заворотнюк с запуганным видом просила у нее убежища.
Российская звезда Нонна Гришаева написала в сети очень трогательный и личный пост про Анастасию Заворотнюк, которая по слухам лечится от рака 4 стадии в больнице Москвы.
Нонна Гришаева раскрыла свой сон про Настю Заворотнюк в своем Instagram.
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"Ты снилась мне сегодня... Прекрасная,утончённая, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья,что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...", - написала она.
Хотела ли Гришаева намекнуть, что журналисты достали Заворотнюк, или что на самом деле с ней все не так плохо - сложно понять. Актриса - одна из тех, кто в полной мере не дает комментариев о состоянии Заворотнюк.
Например, продюсеры Анастасии Заворотнюк утверждают, то с актрисой все хорошо.
Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября с отеком головного мозга, якобы из-за онкологии 4 стадии, как у Жанны Фриске.
Врачи созвали консилиум, и собирались отправить Анастасию Заворотнюк на операцию, но потом отложили ее.
Заворотнюк ввели в искусственную кому, а потом прекратили интенсивную терапию.
После этого к ней спешно приехали родственники.
В воскресенье 15 сентября у Заворотнюк обнаружили второе смертельное заболевание и перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.