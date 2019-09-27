"Шансы на жизнь": Хиромант объяснил, как спасти Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк может побороть рак / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечится в частной больнице Москвы от рака последней степени. Врачи признали неоперабельным рак у Заворотнюк, но некоторые специалисты еще говорят о надежде.

Анастасия Заворотнюк получит шанс на выживание, если еще прождержиться уверен астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев. Он сообщил об этом изданию teleprogramma.pro.

По словам оккультиста, над Анастасией Заворотнюк бушует небесный ураган, и его последствия просто непредсказуемы.

По мнению Дмитрия Ермолаева, если Анастасия Заворотнюк продержиться еще 4 месяца - будет шанс уничтожить рак.

"Если Заворотнюк наберется сил и сможет вытерпеть все испытания судьбы, она получит, пусть небольшие, но шансы на жизнь. Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения", - заявил Дмитрий Ермолаев.

Он объяснил, что "небесный ураган" утихнет через 4 месяца, и тогда-то и появятся перспективы лечения рака.

Согласно ее астрологическим данным, Анастасия Заворотнюк и так предрасположена к онкозаболеваниям, а продолжительность ее жизни внушает серьезные опасения. Ближайшие недели окажутся для тяжелобольной Заворотнюк решающими, уверен Дмитрий.

Ранее ясновидящая заявила, что судьбу Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк повторит Ольга Бузова. И избежать всего можно только одним путем.

Перед этим знаменитая нумеролог раскрыла происхождение опухоли Анастасии Заворотнюк.

До этого Анастасии Завоортнюк в больницу принесли 11-месячную дочь. В СМИ распространились слухи, что актриса хотела попрощаться.

Напомним, что пока Анастасия Заворотнюк переписала завещание пока была в сознании после возвращения в палату терапевтического отделения.

Напомним, что в сети обсуждают симптомы рака у Анастасии Заворотнюк. Ее коллеги утверждают, что видели признаки рака, как у Жанны Фриске еще 10 лет назад.

О госпитализации Анастасии Заворотнюк заговорили 13 сентября, когда появилась информация, что она попала в реанимацию с отеком мозга. В последующие дни Заворотнюк ввели в искусственную кому и положили на аппарат искусственного жизнеобеспечения, так как у нее начали отказывать легкие из-за инфекции.

Потом Анастасии Заворотнюк даже стало лучше, она вышла из комы и ее перевели в терапевтическое отделение, начав готовить к операции. Тогда появилась информация о том, что Заворотнюк никогда не была в коме, и из нее не выходила.