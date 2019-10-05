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Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: кастинг с Олегом Винником

5 октября 2019, 19:00

Новый 4 выпуск 10 сезона Х-Фактора вышел 5 октября на СТБ. На шоу вернулись легендарные судьи, чтобы провести кастинг и найти тот самый х-фактор.

Х-Фактор 2019
Х-Фактор 2019: 4 выпуск онлайн - кастинги / СТБ

Четвертый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 5 октября в 19-00 на СТБ. Этот выпуск посвященный кастингам, и на сцену вышло множество людей, которые приятно удивили судей, а некоторых довели до слез. Что было в четвертом выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Судьи Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Олег Винник заслушали всех желающих принять участие в новом 10 сезоне Х-Фактора. Новой ведущей шоу стала Даша Трегубова.

Когда в поле зрения волчиц появляется Винник, никак не обходится без горячих сцен. Сегодняшний Х-Фактор еще раз это подтверждает. Судья даже вышел на сцену, что рассмотреть поближе глаза одной из конкурсанток и ее огромный талант.

Х-Фактор 2019
Х-Фактор 2019: Даша Трегубова удивила шикарным нарядом / СТБ

Кроме того, на кастингах проекта появлялись Юрий Юрченко, Дядя Жора и Эль Кравчук. Неожиданно в большой бизнес решил снова идти Игорь Балан – создатель и солист легендарной группы Аква Вита, которая в 90-х давала многотысячные концерты.

"Шоу-бизнес – это как минное поле. И сейчас мне приходится начинать все с нуля. Я увидел маленький свет в виде Х-фактора", - признается он.

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: кастинги

Вернуться на сцену с помощью Х-фактора хочет и другая артистка – Ирина Кульшенко. Девушка была солисткой коллектива Panivalkova и верила, что у группы большое будущее, пока полгода назад они объявили о закрытии проекта. У Ирины началась от этого депрессия, но вскоре она взяла себя в руки и решила начинать собственную карьеру.

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Валерия Кудрявец – Birdy – Strange birds

"Я иду на Х-фактор, чтобы обо мне узнали, узнали о моем творчестве и о моей душе", - говорит Ирина.

Тем временем, на Х-Фактор пожаловал Ревизор с проверкой - в лице ведущей Ревизор.Магазины Натальи Кудряшовой.

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Антон Гвоздик – Тамара Гвердцители – Очі на піску

"Многие меня знают, как ведущую, которую бьют в каждой программе. Вы думаете, драки постановочные? У Хмельницком мне чуть руку не оторвали – дверью как защемили, я думала, это все. А на Владимирском рынке мясом побили – все как накинулись! А все потому, что там контрабанды много было", - вспоминает она.

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Виктор Лупасин – Нос і сумленне​​​​​​​

Также между судьями вспыхнет огонь негодования из-за одного из выступлений. И это лучше смотреть онлайн в Х-Факторе на СТБ.

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Богдан Травинский – МONATIK – Кружит​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Анна Иваница – Lady Gaga – Always Remember Us This Way​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: N.G.L. – Тима Беларусских – Незабудка​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Наталия Кудряшова – Ария Пепиты​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Артем Забелин – Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Игорь Балан – Город зеленого цвета​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Галина Горай – Де ти, милий, ночував​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Ирина Кульшенко – L`amant de minuit​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Ilabeyl – Океан Ельзи – Той день​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Михаил Фиськович – Josh Groban – You Raise Me Up​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Евгений Еремин – Etta James - I Just Want To Make Love To You

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Анна Шатна – Потап и Настя Каменских – Хуторянка​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: Виктория Корженок – Bill Withers – Ain't No Sunshine​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн - 05-10-2019: NZK – На даху​​​​​​​

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.

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