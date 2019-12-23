"Анальный пират, старый п*др": Панин вызвал бурные споры новым фото

Алексей Панин / Instagram

Алексей Панин отростил бороду и заговорил о Шопенгауэре, и своих подписчиках, чем многих поверг в сомнения.

Алексей Панин с бородой обвинил в тупости россиян и пользователей Instagram, за что поплатился.

"Прочитайте "Старик и Море". Я всегда мечтал быть таким стариком как Сантьяго. Хотя о чём я!!!??? Какой "Старик и Море"???!!!! #Хэмингуэй. Большинство людей, которые тут находятся, плохо представляют кто такой Шопенгауэр", - пишет Панин.

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На фото Панин показал себя седого и с бородой - пользователи сети в комментариях предположили, что Панин добрался до приложения faceapp.

Однако, в ответ на оскорбление, скандальному актеру посыпались обвинения в ответ.

Алексей Панин / Instagram

Многие комментарии Панин поудалял, но некоторые еще остались.

"Алёша, я тебе больше того скажу, многие тут не просто Шопенгауэра и Хемингуэя не знают, так они ноги перед сексом не моют и собак в постель не пускают. Необразованная Русская масса людей, как я тебя понимаю", "Блин, твои подписчики в основе своей - не то тупое большинство-быдло. Хорош уже, неприятно даже", "Старый Анальный пират", "Прочли уже, в детстве", "Красивый дедушка", "Обижаете", "Старый п*др", "Красаучег Лёша, только не будь седым ещё много много лет", "Вау, красавчик!", "Это FaceApp?", - пишут в комментариях.

Ранее Алексей Панин до смерти перепугал проктолога, который посмотрел слитое в сеть видео анальных утех российского актерв.