"В истерике и со слезами": Полякова потеряла документы и застряла на границе

Оля Полякова / Пресс-служба

Оля Полякова, которая отмечает свой день рождения, сорвала себе нервы и весь отпуск, когда обнаружила, что потеряла документы после того, как провела все запланированные концерты в США, и собиралась ехать с дочкой в Мексику в мини-отпуск.

Оля Полякова рассказала, как пережила ад из-за потерянных документов.

По словам певицы, до своего дня рождения в Мексику она попала просто чудом. Хоть и планировала отдых. Однако в самый ответственный момент Полякова обнаружила, что попала в катастрофическую ситуацию.

"Знали бы вы, как я приехала в Канкун. А приехала я сюда случайно, хотя все было запланировано. Итак, за пять минут до выезда из отеля в Нью-Йорке в аэропорт я обнаружила, что потеряла паспорт, вместе со своей визой и визы Алисы. У меня остался только действующий паспорт без американской визы, а въезжать в Канкун нужно именно с ней. А это значит, что накрывался мой отпуск в Мексике и моя поездка в Майами, куда я планировала вернуться после отдыха в Канкуне и пробыть там до конца января. Обнаружив это, в полной истерике и слезами на глазах, я собираюсь оставаться в отеле, уже мысленно покупаю билеты домой в Киев и решаю проблемы с восстановлением документов, как пришла в голову мысль, разобраться со всем по дороге в аэропорт", - говорит Полякова.

Оказывается, спасла Олю Полякову чистая случайность. Поляковой пошли навстречу, и помогали все родственники, в результате чего обнаружился интересный факт.

"Оказывается, в Мексику не нужна виза, достаточно действующего биометрического паспорта, действующей визы в США и Канаду и приглашение из посольства. И удивительным образом, в течении получаса нам делают это официальное письмо – на меня и на Алису", - говорит певица.

Но это еще не конец - Полякову все равно не хотели пускать в самолет, даже после того, как она получила на руки все нужные документы. А самое смешное ждало ее по прилете в Мексику.

"Мы как-то это приглашение распечатали на коленке, о котором в Америке знать не знают, меня до последнего не хотели пускать в самолет, а все уже заняли свои места на борту, мы ждали супервайзера, чтобы он дал добро и каким-то образом меня таки пустили во внутрь. Чудом я села в самолет и сегодня утром выяснилось, что мой паспорт нашли в Нью-Йорке", - вспомнила Полякова.

Ранее Оля Полякова вспоминала, что во время президентства Януковича ее возили во дворец Януковича для интима.