"Больная на голову": супермодель Водянова вызвала бурю обсуждений фото с прокладкой

35-летняя российская супермодель Наталья Водянова озадачила своих поклонников фотографией со средством интимной гигиены - женской прокладкой, и призвала женщин не стесняться говорить о женской гигиене.

"Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные - это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом", - подписала Водянова кадр, передав челлендж известным моделям Алексине Грэхем, Эмили Ратаковски и Даутцен Крус.

Супермодель присоединилась к флешмобу #PadManChallenge, который призван обратить внимание общественности на культуру стыда, когда заходит речь о женской гигиене во время критических дней.

Кампания началась в Индии, где менструальное здоровье является реальной проблемой. Женщины часто вынуждены использовать старые газеты, тряпки, сено, опилки, песок или золу, потому что только 12% женщин имеют доступ к санитарным продуктам.

Фанаты модели неоднозначно восприняли ее призыв. Одни подписчики раскритиковали Водянову за желание выставить интимную женскую тему на всеобщее обозрение.

"А зачем??? Что-то новое разве узнаем?! Бред какой-то!!!", "Дико", "Больная на голову. Как можно такие фотки выставлять?!", - пишут возмущенные комментаторы.

А другие поддержали супермодель: "Спасибо вам за то, что вы делаете! Это действительно очень важно!" "Многие стесняются, многие боятся, многие живут в семьях, где мама не объяснила. И что им делать? Спасибо Наталье за информацию!".

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Фев 12, 2018 в 12:44 PST

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