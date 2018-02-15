"Счастливые родители". В День Валентина Пугачева показала трогательный снимок с мужем и детьми, фото

Легенда советской эстрады Алла Пугачева поделилась умилительной фотографией, на которой запечатлен ее супруг Максим Галкин и двойнята пары – малыши Гарри и Лиза.

Снимок певица сопроводила небольшим поздравительным постом. Фото опубликовано в Instagram.

"Всем любви и счастья! С праздником!", - написала Пугачева.

В блоге певицы, в отличие от ее мужа, фотографии детей появляются редко. Поэтому поклонники приветствовали портрет семьи многочисленными комментариями.

"Счастливые родители и прекрасные детки", "Замечательная семья", "Какая прекрасная и многогранная семья, дружная и любящая! Радуюсь за вас и желаю долгих и незабываемых лет в любви, согласии, здравии!" - написали подписчики.

Напомним, ранее Пугачева обнародовала фото с премьеры кинофильма "Лед". Тогда подписчики посетовали на то, что черные брюки подчеркивают чрезмерно худые ноги 69-летней певицы.