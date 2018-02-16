Маленькие артисты: Максим Галкин поделился милым видео своих двойняшек

Четырехлетние двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина вновь покорили пользователей Сети.

В своем Instagram звездный папа поделился видео, на котором Гарри с выражением как настоящий артист рассказывает стих, а маленькая принцесса Лиза делится новым достижением – теперь она совсем взрослая, и пьет не с поильника для малышей, а с чашки.

"Маленькие радости детства: Лиза гордится, что пьёт не из поильника для малышей, а из настоящей взрослой чашки. Гарри поёт маме песню. P.S. Дети с логопедом занимаются, просто не всегда стараются, хотя уже всё произносить умеют", - подписал видео Галкин.

Подписчики артиста отметили артистичные наклонности у детей, и засыпали комплиментами родителей: "Очаровательные детишки", "Спасибо за то, что подняли настроение с утра, маленькая Лиза - артистка!", "Ну воооообще нет слов какие развитые детки и словарный запас!!! Лиза просто сразила!!".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Фев 13, 2018 в 2:01 PST

Ранее в День Валентина Пугачева показала трогательный снимок с мужем и детьми.