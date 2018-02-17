СМИ узнали, причину развода Дженнифер Энистон с мужем

Американская актриса, кинорежиссер, продюсер Дженнифер Энистон и ее муж-артист Джастин Теру решили развестись, поскольку не смогли найти место, в котором могли бы жить вместе.

Звезде более удобно в Лос-Анджелесе, а ее супруг любит Нью-Йорк, пишет Page Six со ссылкой на друзей артистов.

По данным издания, Энистон попробовала жить с Теру в Нью-Йорке на Манхэттене, однако ей не понравились назойливые папарацци, апартаменты показались похожими на тюрьму, и вернулась в Лос-Анджелес, а там не смог поселиться актер.

"Дженнифер более удобно в Лос-Анджелесе с ее сплоченной группой друзей… Но Джастин не чувствует себя как дома в Лос-Анджелесе, ни с друзьями Дженнифер, он любит Нью-Йорк", — рассказал источник.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились в 2015 году. Ранее актриса была замужем за своим коллегой Брэдом Питтом, он также сейчас не состоит в браке — в сентябре 2016-го стало известно, что он и американская актриса Анджелина Джоли разводятся.