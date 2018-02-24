Скандал на Нацотборе: Данилко обвинил Tayanna в выступлении под фонограмму, и обматерил фана певицы

Песня "Леля" участницы финала Нацотбора Tayanna, которая выступала второй, вызвала жаркие споры между членами жюри и зрителями.

Андрей Данилко рассказал, что поклонники выразили сомнение об исполнении композиции "Леля" вживую. Он сказал, что "первая часть была вживую, потом впечатление что была пластинка".

На что артистка Татьяна Решетняк ответила, что ей даже приятно это мнение, но такого живого звучания она добилась лишь ежедневными уроками по 6-8 часов.

Из зала начали кричать "ганьба" и стыдить Данилко за то, что он поднял эту тему. На что певец грубо ему ответил "иди в п*зду".

Чтобы доказать, что исполнение действительно не под фонограмму, режиссеры эфира включили часть песни, где судьям показалось, что Tayanna выступает не вживую.

В итоге, артистка спела безукоризненно, а Данилко отметил, что "этот момент закрыл многим рот, она пела вживую, всем ясно?".