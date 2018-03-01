Пономарев снял в новом танцевальном клипе российскую актрису, опубликовано видео

Украинский исполнитель выпустил трек "Наилучшая".
Народный артист Украины Александр Пономарев презентовал свой новый клип на танцевальную песню "Наилучшая".
Эксклюзивная премьера творческой работы состоялась в утреннем эфире "Завтрак с 1+1", где певец посвятил поклонников в подробности.
Сюжет клипа повествует о нелегких реалиях работы официантки, в которую влюбляется один из посетителей. На главную роль для новой видеоработы Пономарев пригласил известную российскую актрису Евгению Лозу.
"Это видео у меня вызывает послевкусие, романтическое воспоминание, как это снималось, как это было, - рассказывает певец.
По словам Пономарева, сюжет клипа отражает и его реальную личную жизнь.
"На мой взгляд, существует проблема, когда девушка любит не человека, а его состояния. В этом клипе я проверял эту девушку, и она оказалась настоящей", — добавил исполнитель.
Напомним, россиянка Евгения Лоза сыграла в таких известных кинолентах и телесериалах, как "Марш Турецкого", "Каменская-3", "Золушка.ru" и некоторых других.
Как ранее сообщалось, украинская певица Тина Кароль неожиданно для своих поклонников выпустила клип на новую песню "Все во мне" из своего visual album "Интонации".