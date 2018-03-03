"Выглядит как футболка": Бритни Спирс показала стройные ножки в ультракоротком платье

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс активно поддерживает свою физическую форму, и результатами делится со своими подписчиками.

Так, певица на своей странице в Instagram выложила фото, на котором она запечатлена в ультракоротком красном платье и черных босоножках. Образ выгодно подчеркивал ее длинные стройные ноги и подтянутую фигуру.

"Нашла свое красное платье", - подписала фото артистка.

Поклонники певицы не разделили с ней восторг от наряда, отметив, что им платье больше напоминает длинную футболку.

"Выглядит как футболка", "Это футболка, а не платье", "Такое короткое....это случайно не футболка?", - писали фанаты.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Мар 2, 2018 в 6:30 PST

Ранее Бритни Спирс показала поразительный шпагат в прыжке.