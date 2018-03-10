"Ох, какие ножки". В Сети похвалили фото Ани Лорак в коротком платье

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует в коротком черном платье с сеточкой, оно подчеркивает стройные ноги артистки.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Фото в соцсети похвалили ряд интернет-пользователей. "Оххххх, какие ножки))))", — отметил termekh10.

"Шикарная!!!", — полагает goldennaty. "Вот это ноги... мечта!", — написала kurushinaelena. "Сногсшибательная!!! Каролина", — подчеркнул alekseiglushchenko8682.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина — Дмитрием Песковым. Посмотреть снимок можно здесь.