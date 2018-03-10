Елена Кравец поделилась трогательным снимком своей маленькой дочери

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась милой фотографией своей дочери Катерины.

Фото малышки, которая появилась на свет в августе 2016-го, звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Катя запечатлена со спины, сидя за столом и рисуя карандашами. Девочка одета в большую мамину кофту.

Поклонники актрисы восхитились маленькой принцессой.

"Маленькая принцесса)", "Ми-ми-мишность этого фото зашкаливает", "Ну вот! Уже мамина кофта! Через пару лет сумка, туфли...машина...", "Какой ангелочек", - умилялись подписчики.

Публикация от Elena Kravets (@lennykravets) Мар 8, 2018 в 9:11 PST

Ранее Елена Кравец рассказала, почему задумалась об уходе из "Квартала".