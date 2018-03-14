Надя Дорофеева заинтриговала фанатов снимком с участником "Евровидения"

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала поклонников фотографией с участником группы O.Torvald Женей Галичем.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Галич выступил в роли визажиста и делал макияж Дорофеевой, которая сотрудничает с брендом Maybelline.

"Сегодня была ну очееень крутая съемка @mu_inthecitystyle_ua. Спасибо @jenia_galich за настроение! Ждите на официальном YouTube канале @maybelline Ukraine и в #DodoVLOG", - подписала фото Дорофеева.

На снимке артистка предстала без макияжа, и фанатам очень понравился такой естественный вид артистки.

"Как всегда заечка", "Надя такая красотка", "Невероятная", "Очень красивая!", "Ты лучшая", - восхищались фанаты.

Также в комментариях отметили, насколько быстро снимки певицы набирают лайки: "За 40 секунд - 900 лайков".

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) Мар 13, 2018 в 10:42 PDT

Публикация от Проект Макіяж у стилі міста (@mu_inthecitystyle_ua) Мар 13, 2018 в 5:10 PDT

Ранее Надя Дорофеева похвасталась уймой букетов.