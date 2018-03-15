"Будет замена маме": Алла Пугачева похвасталась талантливой дочкой

Примадонна выложила милое видео в Instagram.
Российская певица Алла Пугачева сняла на видео свою маленькую дочь Лизу. В ролике девочка напевает какую-то мелодию и мило танцует.
Малышка протанцевала по комнате, и в конце поклонилась. С первого раза это сделать ей не удалось, но со второго все получилось безупречно.
Поклонники умилились маленькой звездочкой, и засыпали ее комплиментами.
"Кокетка, прелесть!", "Будущая звёздочка растёт", "Можно смотреть бесконечно на эту славную девочку", "Умничка! Папина гордость, мамино счастье", "Лапочка дочка", - восхищались фанаты.