"Будет замена маме": Алла Пугачева похвасталась талантливой дочкой

Российская певица Алла Пугачева сняла на видео свою маленькую дочь Лизу. В ролике девочка напевает какую-то мелодию и мило танцует.

Малышка протанцевала по комнате, и в конце поклонилась. С первого раза это сделать ей не удалось, но со второго все получилось безупречно.

Поклонники умилились маленькой звездочкой, и засыпали ее комплиментами.

"Кокетка, прелесть!", "Будущая звёздочка растёт", "Можно смотреть бесконечно на эту славную девочку", "Умничка! Папина гордость, мамино счастье", "Лапочка дочка", - восхищались фанаты.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Мар 15, 2018 в 1:38 PDT

Ранее Пугачева за полчаса заработала целое состояние.