"Ты покоришь весь мир": фанаты Ани Лорак в США задарили певицу цветами

Украинская певица Ани Лорак отправилась в тур по США с концертной программой "Diva". Артистка уже выступила в Бостоне, где фанаты подарили ей множество букетов роз.

Одни поклонники восхитились выступлением Лорак, а другие с нетерпением ждали ее в своих городах.

"Концерт в Бостоне был Суупер!", "Ждём с нетерпением завтрашний концерт в Чикаго", - писали фанаты.

Были и те, кто пожелал артистке удачного и легкого тура: "С Богом, пусть тур будет лёгким и запоминающимся, а каждый концерт будет наполнен любовью", "Удачи вам, родная ", "Мысленно с вами, удачи и хорошего настроения Дива", "Ты покоришь весь мир".

Ранее Ани Лорак покрасовалась в деловом образе.