Употребляющий алкоголь Киану Ривз стал "звездой" соцсетей

В сервисе Twitter активно набирает популярность микроблог keanu doing things (Киану делает всякое), публикующий снимки известного актера Киану Ривза, на которых он занимается повседневными, рутинными делами.

На большинстве фотографий актер курит, пьет газировку, сидит на камнях, пытается делать селфи, ест пиццу и общается с бездомными.

На данный момент самым популярным в микроблоге является твит под названием "Киану Ривз пьет "Корону" и ощущает экзистенциальный кризис". Эта публикация собрала 45 тысяч ретвитов и более 120 тысяч лайков.

Пользователям Twitter также очень приглянулся пост, посвященный употеблению Ривзом вина и быстрому недолгому сну под столом.

Напомним, ранее Киану Ривз сфотографировался с украинскими саблистками.