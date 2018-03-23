Питается дошираком и стирает носки в раковине: Ольга Бузова завела свой блог на YouTube

Российская певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова завела еженедельный блог на YouTube, в котором пообещала рассказывать о своей жизни без прикрас.

Так, в первом выпуске блога она показала прошедший тур по Дальнему Востоку, и то, что ей приходилось есть доширак и стирать носки.

На своей странице в Instagram Бузова пообещала, что каждый четверг будет выставлять свой блог.

"Теперь каждый четверг на моем официальном канале будет выходить серия вашего нового и любимого сериала #Бузова#OlgaBuzovalive ! Первый выпуск посвящён туру по Дальнему Востоку. Обещаю эпизодов, также как и сезонов много. Вся моя жизнь за кадром, и то, что не попало в сторис. Ссылку ищите в шапке моего профиля и подписывайтесь, чтоб не пропустить новые серии. Приятного просмотра и жду ваших комментариев, что понравилось, что вам интересно, что добавить?", - подписала видео певица.

Поклонники, которые посмотрели видео, остались недовольны качеством монтажа ролика.

"Богиня монтажа (нет)", "Почему все черно-белое? Смонтировано не очень", "Хоть мне Олечка нравиться, но я выскажу своё мнение, в данном видео все то, что было в сторис у Оли, поэтому я для себя ничего нового не увидела и мне было не очень интересно смотреть, очень много наложено обработки на видео, если это live видео, то и хочется видеть все в живую минимум обработки, эффектов, максимум живого, и эти чёрно-белые фрагменты убрать", "Как снято мне понравилось, но как-то все скомкано и везде куски куски видео, не информативно, ощущения, что просто отрывки концерта и как встретили зрители у поезда. 5 из 10", - писали подписчики артистки в YouTube и Instagram.

Ранее Ольга Бузова снялась в стильной фотосессии с обнаженными мужчинами.