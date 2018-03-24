MamaRika рассказала, почему больше никогда не будет пробоваться на "Евровидении"

Известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) решила больше никогда не пробовать участвовать в Нацотборе на "Евровидение".

Для нее это был и приятный, и одновременно не очень опыт, утверждала исполнительница во время чата на "Главреде".

"Наконец поняла, что не хочу подгонять себя под какой-то формат, даже шоу, не хочу себя ставить в сравнительные ряды. В том отборе не все пошло так, как я хотела, и мне пришлось подстроиться под ситуацию. А с тех пор, как я перешла на свой хлеб, предпочитаю сама решать, что и как. Поэтому, видимо, на компромиссы идти больше не хочу. Благодарна за тот опыт, но, видимо, это было в последний раз", - поделилась артистка.

Она также оценила шансы представителя от Украины Melovin на "Евровидении-2018".

"Я нейтрально отношусь к Melovin. Даже не знаю, в принципе, уместно ли мне давать какие-то прогнозы. Единственное - желаю ему быть максимально честным на сцене и получать удовольствие, и люди это почувствуют. Все остальное зависит от многих факторов, поскольку "Евровидение" - это не только музыкальный, но и политический конкурс. Желаю успеха нашему участнику", - сказала MamaRika.

Она добавила, что ее фаворитами на Нацотборе были Laud и Kadnay. Певица считает, что они - "фирмачи", делают крутой саунд, и за ними будущее украинской музыки.

На вопрос читателя, согласилась бы певица участвовать в различных телевизионных конкурсах-шоу типа "Голоса" или "Х-фактора", MamaRika ответила, что для нее больший интерес представляют танцевальные или актерские шоу.

"Как приглашенный гость - почему бы нет. Как участник - пожалуй, это должно быть что-то кардинально другое, не вокальное - танцы или актерское что-то. Точно не вокальное. Вокальных реалити мне уже достаточно. Я бы пошла на шоу, которое бы могло меня научить чему-то новому", - поделилась Анастасия.

Ранее MamaRika объяснила, почему все в жизни ей дается тяжелым трудом.