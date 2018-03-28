Джамала родила, но продолжает работать: видео

Певица Джамала, которая 27 марта родила первенца, поделилась своими дальнейшими планами.

Малыш появился на свет в Киеве во вторник вечером, а уже утром среды певица поделилась радостной новостью в своем Instagram.

В декретный отпуск Джамала не собирается. Несмотря на беременность, артистка работала до последнего дня. Как сообщают ее менеджеры, даже из роддома она согласовывала рабочие вопросы по телефону.

Телезрители смогут увидеть Джамалу уже 15 апреля на телеканале "1+1" в прямом эфире "Голосу країни".

Напомним, 25 марта в девятом выпуске шоу "Голос країни" в вокальной битве сошлись протеже Джамалы София Киструга и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер. "Главред" ранее называл имя победительницы "Голоса країни-9".