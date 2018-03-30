Макс Барских с кислотного цвета волосами шокировал поклонников новым образом

Украинский певец Макс Барских удивил фанатов своим образом для нового клипа на песню "Сделай громче", премьера которого состоится 5 апреля на YouTube канале артиста.

Снимками артиста, который предстал с кислотно-зелеными волосами и в total look Yeezy by Kanye West, поделился журнал ОК!

На своей странице в Instagram Барских прокомментировал свой образ, и анонсировал еще больше сюрпризов для поклонников.

"А вот и я. Мой новый образ обусловлен персонажем, которого я играю в клипе СГ. Этот парень с кислотного цвета волосами - современный Ангел, он делает звук человеческих сердец громче и учит их жить на полную! Каждый музыкант по-своему Ангел и проводник эмоций в сердца своих слушателей! Впереди ещё много сюрпризов, так что #СДЕЛАЙГРОМЧЕ!", - оставил подпись под видео певец.

По словам режиссера Алана Бадоева, новая работа снята по мотивам романа Бернара Вербера "Империя ангелов" и посвящена теме реинкарнации.

"Создавая этот клип, я отталкивался не только от книги "Империя ангелов", но и от стилистики культового фильма Тома Тиквера "Беги, Лола, беги". В результате получилась очень едкая эстетика, которая подчеркивает новое звучание Макса", - комментирует Бадоев.

Также певец подразнил фанатов отрывком из своей новой песни.

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 29 Мар 2018 в 10:55 PDT

Напомним, Макс Барских собрался в мировое турне.