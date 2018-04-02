Дива в перьях. Ани Лорак покрасовалась в гримерке, фото

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в комнате для гримирования.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

На фото артистка запечатлена в белом платье с перьями, также в кадр попали руки человека, который снимал ее на камеру телефона.

В соцсети снимок собрал десятки тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные комментарии. "Красотка, нет слов:)", — отметила ketrin.grom.

"Богиня!!! Дива!!! Королева!!! Самая лучшая! Самая красивая! Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!", — написала v.popova.2003. "Очень красивая", — считает raziferzullayev.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина — Дмитрием Песковым. Посмотреть снимок можно здесь.