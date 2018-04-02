Ани Лорак взволновала фанатов высоким разрезом на латексном платье

Известная украинская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников новым дерзким нарядом.

На фото, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram, она предстала в образе роковой красотки. Облегающее черное латексное платье с высоким разрезом свело с ума поклонников Лорак, они сравнили ее с куклой, и восхитились ее стройной фигурой.

"Роскошный образ", "Королева", "Кукольная", "Вау! Безумно красивый образ!", "Огненная Дива! Нереально красиииивая! ", - восторгались юзеры.

Ранее Ани Лорак покрасовалась в гримерке.