"Наша первая неделя вместе": Джамала поделилась с фанатами милым фото

Известная певица Джамала, которая 27 марта родила первенца,поделилась с подписчиками трогательным фото своего крошечного сына.

В честь недели того, как Джамала стала мамой, она в своем Instagram опубликовала первое фото новорожденного сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекир огълы Сулейманова. Малыш лежит в коляске, накрытый детским покрывалом, рядом с воздушными шариками.

"Доброе утро! Лучшее место на Земле. Наша первая неделя вместе", - подписала снимок артистка.

Поклонники не устают поздравлять певицу с рождением сына, и желаю счастья и здоровья молодой маме и малышу.

"Счастья вам. Пусть растет здоровенький", "Поздравляю! Растите здоровыми, всего наилучшего", "Юхуууууу! Это счастье! Поздравляю!", "Какое милое фото! Счастья вам!", - поздравляют подписчики.

Ранее муж Джамалы показал первый паспорт малыша и поделился впечатлениями от родов.