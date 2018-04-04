Пять замужеств, измены и болезнь дочери: Лолита откровенно рассказала о своей жизни

Российская певица Лолита Милявская откровенно рассказала о скандальных и неоднозначных моментах своей жизни.

Она поделилась, как получила свою нынешнюю фамилию – Милявская (в девичестве – Горелик) в шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певица призналась, что состояла в фиктивном браке с Виталием Милявским, который оформила для получения квартиры.

"Это единственный муж, от которого я взяла фамилию. Мы сделали фиктивный брак и через год разошлись. До сих пор дружим с Виталием и его женой – она моя самая близкая подруга, – призналась артистка.

Милявский был ее вторым супругом, в целом Лолита была замужем пять раз. Она также решила в шоу раскрыть все карты и признаться, что изменяла своему мужу.

"Когда я познакомилась с Цекало, он был женат, а я была замужем. Да, мы прелюбодействовали, каюсь. Ну а кто этого не делал? Это все вылилось в 12 лет прекрасной студии. Я ему за многое признательна", – сказала Лолита.

Однако после оформления развода и Лолита, и Цекало, стали жить с ее экс-супругом в одной квартире втроем.

"Саша поступил как нормальный мужчина. Мы ютились втроем в одной квартире. Беляев не мог просто взять и выставить меня – у нас нормальные отношения были", – поделилась звезда.

Лолита также решила прояснить ситуацию с болезнью ее дочери Евы, которая родилась в 1999 году, и сейчас живет в Киеве. По словам певицы, развогоры в СМИ об аутизме дочери – сплошная ложь.

"Евка родилась 1200 граммов — она была недоношенной. В этом ничего такого нет, миллионы людей рождаются недоношенными. Но сейчас в интернет заходишь: Милявская, ребенок — какие-то сволочи пишут, что у моего ребенка аутизм. Да, у нас были задержки в развитии, как у любых детей, которые рождаются с весом, меньше положенного. Вот у моей зрение хуже, потом у нас такая вещь, как гиперстеснительность... Ее могли в школе обидеть", - рассказала певица.

Ранее Лолита показала подросшую дочь.