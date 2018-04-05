Удивил: Потап написал книгу для детей на украинском

Продюсер, рэпер, тренер проекта "Голос страны" Потап написал книгу "Господин Еж".

Это издание создано для детей, Потап написал ее на украинском языке. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Моя первая книга и сразу же украинском, и для детей! Знакомьтесь "Господин Еж", - отметил Потап.

Рэпер поделился, что выпустит книгу совместно с издательством "Ранок" и WWF, выйдет также и версия на русском языке. Приобрести детский рассказ можно будет уже 1 мая – тогда запланирована предпродажа.

Он добавил, что презентация книги состоится летом на Книжном Арсенале. В книге также написано, откуда взялась идея такого милого героя.

"Когда-то давно вместе с моим другом Александром Стегановым мы придумали виртуального героя. Искали мы его среди различных фольклорных персонажей: представляли волка, белку или кабанчика. И вдруг вспомнили о... еже. Ежи живут в нашей местности, они милые и всех любят, а своим носиком делают забавный звук "фунь-фунь-фунь". Так появился наш герой еж Фунь-Фунь", - написано в книге.

Ранее Потап объявил, что он свободен и ищет себе девушку.