Фото Насти Каменских в пижаме вызвало жаркие споры в Сети

Известная украинская певица Настя Каменских вызвала ажиотаж в комментариях своей фотографией в пижаме.

Так, на снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в розовых пижамных шортах, с маской для сна на голове и обнаженным животом. Грудь Настя прикрывает розовым топом.

Поклонники тут же набросились на певицу, и раскритиковали ее слегка выпирающий живот. Они даже стали подозревать, что артистка беременна.

"Лето все ближе и ближе,а пресс слабенький", "Животик кругленький становится", "У тебя пузо большое", "Бока убери, Настюх", "Ты беременная?", - писали юзеры.

Другие же отметили, что Настя выглядит женственно и привлекательно, и ей не стоит обращать внимания на злостных комментаторов.

"Красотка", "Кошмар, сколько желчи в комментариях. Анастасия, у вас очень красивая фигура!", "Красивый животик, и переход в талии, по-доброму завидую", "Настя, никого не слушайте! Вы прекрасно выглядите", "Настя, не обращай внимания на этих Зин!", - советовали поклонники.

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов глубоким декольте.