Бритни Спирс в прозрачном мини-платье "засветила" трусы

Американская певица Бритни Спирс на красной дорожке решила показать результаты своих упорных тренировок. Однако, поп-принцесса выбрала слишком короткое платье, и зрители первых рядов могли увидеть трусы певицы, которая получала награду на сцене.

Поп-звезда блистала перед камерами фотографов на прошедшей церемонии GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе.

Она была одета в полупрозрачное мини-платье, расшитое стразами, которое состояло из короткой юбки и топа.

К наряду Бритни подобрала туфли-лодочки на каблуках, тоже со стразами. А также сделала насыщенный макияж глаз и выровняла свои длинные белокурые волосы.

Ранее Бритни Спирс стала лицом модного дома и снялась в ярком фотосете в трусах и топе.