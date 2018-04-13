Латиноамериканскую актрису Наталью Орейро экстренно госпитализировали

Популярная уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, известная на постсоветском пространстве по главной роли в сериале "Дикий ангел", перед крупным гастрольным туром попала в больничный стационар.

Как сообщает издание Unica, перед концертом в Тель-Авиве Наталья почувствовала внезапное недомогание, из-за чего отменила вылет в Израиль и отказалась от нескольких запланированных концертов.

По словам медиков, причиной недомогания знаменитости стало переутомление, которое спровоцировало заболевание. Орейро последние три недели интенсивно работала на съемках комедии "Re Loca", которая должна появиться на экранах в июле 2018 года.

После медицинской помощи 40-летняя Орейро созналась, то стала чувствовать себя гораздо лучше и заявила о намерениях в скором времени вернуться на съемочную площадку.

Напомним, ранее актрису обсуждали за то, что она набрала лишние килограммы после рождения сына.