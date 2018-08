Постройневшая Бритни Спирс влезла в шорты 17-летней давности

Популярная американская певица Бритни Спирс удивила фанатов новым видеороликом.

Но не танцы артистки, видео которых хона поделилась на своей странице в Instagram, привлекли внимание фанатов. Они обратили внимание на джинсовые шорты, в которых Спирс танцевала.

Один из фанатов Бритни обратил внимание, что джинсовые шорты, очень похожи на те, которые она носила в 19 лет во время съемок клипа на песню "Don't Let Me Be the Last to Know".

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 18 Апр 2018 в 6:41 PDT

"Ничего себе! Бритни Спирс все еще носит шорты из клипа Do not Let Me Be the Last to Know", - прокомментировал видео один из поклонников певицы.

Очевидно, благодаря упортным тренировкам, Спирс смогла вернуть свое тело в прежнюю физическую форму.

Ранее Бритни Спирс в прозрачном мини-платье "засветила" трусы.