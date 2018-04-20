Постройневшая Бритни Спирс влезла в шорты 17-летней давности

Певица похвасталась своей фигурой.
Популярная американская певица Бритни Спирс удивила фанатов новым видеороликом.
Но не танцы артистки, видео которых хона поделилась на своей странице в Instagram, привлекли внимание фанатов. Они обратили внимание на джинсовые шорты, в которых Спирс танцевала.
Один из фанатов Бритни обратил внимание, что джинсовые шорты, очень похожи на те, которые она носила в 19 лет во время съемок клипа на песню "Don't Let Me Be the Last to Know".
"Ничего себе! Бритни Спирс все еще носит шорты из клипа Do not Let Me Be the Last to Know", - прокомментировал видео один из поклонников певицы.
Очевидно, благодаря упортным тренировкам, Спирс смогла вернуть свое тело в прежнюю физическую форму.
Ранее Бритни Спирс в прозрачном мини-платье "засветила" трусы.