"Евровидение-2018". Анжелика Рудницкая оценила певца Melovin

Певица, телеведущая, основательница "Территории А", волонтер, советник министра культуры Украины Анжелика Рудницкая считает, что певец Melovin (Константин Бочаров), который представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", — интересный.

Наша страна традиционно представлена сильно на мероприятии, рассказала исполнительница во время чата на "Главреде".

"Melovin — интересный. И если его команда придумает интересное шоу и интересную легенду, потому что это тоже немаловажно, то шансы у нас есть (попасть хотя бы в десятку — Ред.)", — отметила собеседница.

По ее словам, у нашей страны шансы всегда есть. "Это я говорю чисто эмоционально, а если давать профессиональную оценку, то надо смотреть и слушать других участников. В любом случае, я желаю Melovin успеха", — добавила ведущая.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась певица Tayanna (Татьяна Решетняк), а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, в Сети уже появился официальный саундтрек конкурса.