"Вова на Джонни Деппа похож". Надя Дорофеева показала забавное фото с мужем

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть забавную фотографию с мужем-исполнителем Владимиром Дантесом (экс-участник музыкального коллектива "ДиО.фильмы").

Фото было сделано под Киевом, оно собрало свыше 200 тысяч лайков, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

На снимке артистка запечатлена в ярком наряде, висящей на супруге. "Это фото взято силой @vladimirdantes", — подписала его Дорофеева.

Снимок по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Вова на Джонни Деппа (американский актер — Ред.) тут похож))", — считает anastasia_lazarenko12. "Красивые))", — похвалила dveronichka25. "Такая девушка красивая, талантливая и такой парень у нее! Что происходит!!!", — написал al.eksei3020.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть фото, сделанное для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть снимок можно здесь.