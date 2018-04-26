Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали звездами глянца

Четырехлетние близнецы легендарной российской певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри приняли участие в съемках лукбука детской линии одежды модного дома Валентина Юдашкина.

Сначала на укладку отправилась Лиза, а затем к ней присоединился Гарри, сообщает "СтарХит".

Стилист лукбука по волосам Нарек Сиреканян поделился, что с близнецами очень интересно и весело работать.

"Присаживаясь в кресло, она представилась и поинтересовалась, как меня зовут. Глядя на себя в зеркало, глубоко вдохнула и говорит: "Ой, сейчас красивой буду", – поделился стилист.

По словам Сиреканяна, Гарри был не менее любознательным.

"Он засыпал вопросами: "А это что?", "Зачем нужен такой флакон?" и так далее. Очень любознательный и общительный мальчик. Пока делали укладку и легкий макияж, объяснял, какой он самостоятельный, а Лиза рассказывала про свои туфли и наряды", – поделился Сиреканян.

По словам стилиста, работать с Лизой и Гарри – одно удовольствие.

"Оба были полностью увлечены процессом и не отвлекались на игры, баловство, не капризничали. Настоящие профессионалы! Съемка длилась три часа и была очень насыщенной, только и успевали переодеваться. Я даже не заметил, чтобы дети что-то перекусывали", - отметил Сиреканян.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин получили второе гражданство.